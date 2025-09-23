Chiuso per una settimana un chiosco di San Cristoforo | abituale ritrovo di pregiudicati
ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione della Questura di Catania. La Polizia di Stato ha disposto la sospensione per 7 giorni dell’attività di un chiosco situato in piazza Palestro, nel quartiere San Cristoforo. Il locale era diventato un punto di aggregazione per numerosi pregiudicati, come emerso dai frequenti controlli effettuati dagli agenti per garantire il rispetto della normativa sulla pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Catania, in applicazione dell’ articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). I controlli della Polizia. La sospensione è stata notificata direttamente al titolare dai poliziotti del Commissariato “San Cristoforo”, che hanno anche apposto i sigilli al chiosco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
