Chiude la madre in camera per avere i soldi | arrestato 48enne di Turate

Turate, 23 settembre 2025 – Per spingere la madre a consegnare i soldi di cui aveva bisogno, e che la donna non gli voleva dare, l'ha minacciata e chiusa in camera da letto. Ma la donna, che aveva con sé il telefono cellulare, è riuscita a chiamare i carabinieri chiedendo aiuto. I militari della stazione di Turate, sono quindi intervenuti nell'abitazione, arrestato il figlio, un uomo di 48 anni, disoccupato e con precedenti penali, che ora si trova in carcere. Le accuse nei suoi confronti sono di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona aggravato. Esasperata. È stato l'episodio che ha spinto la donna, 69 anni, a denunciare il figlio, raccontando ai militari anche altri precedenti di cui era stata vittima nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

