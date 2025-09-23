Chiude il Salone Nautico 2025 Salis | Genova al centro della Blue Economy

Chiude oggi, martedì 23 settembre, la 65esima edizione del Salone Nautico: sei giorni che hanno portato più di mille barche in esposizione, tanti incontri ed eventi collaterali che hanno animato la città. La fine della kermesse segna, tra l'altro, anche la ripresa della normale viabilità alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it