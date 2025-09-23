Chiodi di garofano ritirati dal mercato per rischio chimico e pesticidi oltre i limiti il lotto interessato
Ritirati i chiodi di garofano Metro Chef, lotto L06056C, per pesticidi oltre i limiti di legge: si invita a non consumare e restituire il prodotto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Allerta pesticidi: richiamati chiodi di garofano nei supermercati Conad, Eurospin, Decò e Selex
