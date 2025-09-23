Chiodi di garofano ritirati dal mercato per rischio chimico e pesticidi oltre i limiti il lotto interessato

Notizie.virgilio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritirati i chiodi di garofano Metro Chef, lotto L06056C, per pesticidi oltre i limiti di legge: si invita a non consumare e restituire il prodotto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

chiodi di garofano ritirati dal mercato per rischio chimico e pesticidi oltre i limiti il lotto interessato

© Notizie.virgilio.it - Chiodi di garofano ritirati dal mercato per rischio chimico e pesticidi oltre i limiti, il lotto interessato

In questa notizia si parla di: chiodi - garofano

“Prendo chiodi di garofano per restare splendida”: la follia antiparassiti di Heidi Klum fa impazzire Hollywood

Allerta pesticidi: richiamati chiodi di garofano nei supermercati Conad, Eurospin, Decò e Selex

Chiodi di garofano con pesticidi: un altro richiamo; Sardine, un lotto richiamato per istamina; Pomodoro in pezzi richiamato per possibili corpi estranei.

chiodi garofano ritirati mercatoChiodi di garofano ritirati dal mercato per rischio chimico e pesticidi oltre i limiti, il lotto interessato - Ritirati chiodi di garofano Metro Chef, lotto L06056C, per pesticidi oltre i limiti di legge: si invita a non consumare e restituire il prodotto ... Riporta virgilio.it

chiodi garofano ritirati mercatoIl richiamo dei chiodi di garofano - Il richiamo dei chiodi di garofano per pesticidi si allarga a Selex, Decò e Il Gigante. Secondo ilfattoalimentare.it

Cerca Video su questo argomento: Chiodi Garofano Ritirati Mercato