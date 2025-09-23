China Open | Sinner debutta a Pechino contro il veterano Cilic
Il sorteggio di Pechino ha acceso le speranze del tennis italiano: Jannik Sinner, numero due del ranking mondiale, debutterà contro Marin Cilic, mentre altri azzurri rincorrono punti preziosi in singolare e in doppio. Dal 25 settembre il China Open 2025 promette battaglie sul cemento del Beijing Olympic Green Tennis Center. Le prime mosse nel tabellone . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: china - open
Atp Pechino, Sinner sfiderà Cilic al primo turno del China Open 2025
Durante il suo allenamento in vista del China Open che lo vedrà impegnato prossimamente il campione altoatesino ha fatto sparire una pallina facendola cadere nella tasca dei pantaloncini - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner riparte da Marin Cilic. E' stato infatti sorteggiato il tabellone del China Open, il torneo Atp 500 in programma da giovedì al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2025/09/23/tennis-a-pechin - X Vai su X
Sinner debutta contro Cilic al China Open 2025: sorteggiato il tabellone dell'Atp di Pechino; Sorteggio: Sinner debutta con Cilic, Musetti e Zverev dall'altra parte del tabellone; Atp Pechino 2025, il sorteggio del tabellone: per Sinner esordio contro Cilic.
Sinner debutta contro Cilic al China Open 2025: sorteggiato il tabellone dell'Atp di Pechino - Sinner, che ha perso il primato in classifica Atp, resta comunque testa di serie n. Si legge su msn.com
Atp Pechino, sorteggiato il tabellone: Sinner debutta con Cilic, per Musetti c’è Perricard - 1 minuto per la lettura PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone del “China Open”, l’ATP 500 in programma dal 25 settembre al primo ottobre al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechi ... Scrive quotidianodelsud.it