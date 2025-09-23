Chieti operaio muore schiacciato da una balla di juta a Torino di Sangro
Un uomo di 52 anni è morto schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. L'incidente sul lavoro è avvenuto la notte scorsa, intorno alle 3, a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, all'interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. Il 52enne è stato soccorso dai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio del cimitero di Torino di Sangro. Nel frattempo, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Ortona sulle cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
