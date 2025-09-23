Chieti medici di base in rivolta | Non siamo il bancomat della Asl
Chieti - Flash mob davanti alla direzione strategica: i camici restituiti contro richiami prescrittivi. La replica del manager Palmieri e la solidarietà delle opposizioni. Clamorosa protesta a Chieti, dove i medici di medicina generale hanno organizzato un flash mob davanti alla sede della Asl Lanciano Vasto Chieti, restituendo simbolicamente i propri camici. Un gesto forte per denunciare – spiegano – la trasformazione del loro ruolo in quello di “salvadanaio dell’azienda sanitaria”, a causa dei continui richiami relativi a presunti errori prescrittivi risalenti al 2023. L’iniziativa, promossa dalla Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), nasce come reazione all’ennesima convocazione di oltre la metà dei medici della provincia. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Manifestazione dei medici di famiglia della Asl di Chieti: "Siamo diventati il salvadanaio dell'azienda sanitaria"
