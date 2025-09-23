Chiesa Fondazione San Carlo un live immersivo per riflettere sulla sorveglianza
Mercoledì 24 settembre alle 22, nella chiesa della Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo 7), va in scena “TRAPOS – The Surveillance Game”, performance audiovisiva del collettivo Synctrl, realizzata nell’ambito del bando "The Watched World" promosso dal Centro Musica Modena per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: chiesa - fondazione
VITA ASSOCIATIVA La cooperazione tra la Chiesa di Lecce e quella di Chisinau, attraverso la presenza in Moldavia della Fondazione Regina Pacis, spegne venticinque candeline. (di Elena Ingrosso) - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Migrantes - X Vai su X
Chiesa Fondazione San Carlo, un live immersivo per riflettere sulla sorveglianza; I 400 anni della Fondazione San Carlo: l’11 settembre al via le celebrazioni; Fondazione Collegio San Carlo: Quattrocento anni, una missione: trasmettere a tutti il sapere.
CHIESA SAN CARLO, ULTIMATO IL RESTAURO DELL’EDIFICIO SEICENTESCO - La chiesa di San Carlo, nata nel cuore di Modena per volontà dell’omonima Congregazione, venne iniziata nel 1664 e ultimata nel 1700. Segnala tvqui.it
GIORNATA DEL DEPORTATO: MODENA RICORDA GLI INTERNATI ITALIANI NEI LAGER NAZISTI - La cerimonia solenne, nella Chiesa della Fondazione San Carlo, vuole ricordare gli internati italiani nei lager nazisti. Secondo tvqui.it