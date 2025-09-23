Chiesa Fondazione San Carlo un live immersivo per riflettere sulla sorveglianza

Modenatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 24 settembre alle 22, nella chiesa della Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo 7), va in scena “TRAPOS – The Surveillance Game”, performance audiovisiva del collettivo Synctrl, realizzata nell’ambito del bando "The Watched World" promosso dal Centro Musica Modena per. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiesa - fondazione

Chiesa Fondazione San Carlo, un live immersivo per riflettere sulla sorveglianza; I 400 anni della Fondazione San Carlo: l’11 settembre al via le celebrazioni; Fondazione Collegio San Carlo: Quattrocento anni, una missione: trasmettere a tutti il sapere.

chiesa fondazione san carloCHIESA SAN CARLO, ULTIMATO IL RESTAURO DELL’EDIFICIO SEICENTESCO - La chiesa di San Carlo, nata nel cuore di Modena per volontà dell’omonima Congregazione, venne iniziata nel 1664 e ultimata nel 1700. Segnala tvqui.it

GIORNATA DEL DEPORTATO: MODENA RICORDA GLI INTERNATI ITALIANI NEI LAGER NAZISTI - La cerimonia solenne, nella Chiesa della Fondazione San Carlo, vuole ricordare gli internati italiani nei lager nazisti. Secondo tvqui.it

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Fondazione San Carlo