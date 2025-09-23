Chiesa a soqquadro il prete lo perdona | rimette la querela a un 50enne
Gabicce Mare (Pesaro Urbino), 23 settembre 2025 – Ha scelto il perdono, don Mario Guidi, 82 anni, parroco di Gabicce Mare. Davanti al giudice monocratico, ieri mattina, ha rimesso la querela nei confronti del 50enne italiano che un anno fa aveva seminato scompiglio nella sua chiesa, rovesciando candelieri e danneggiando candele votive per protesta, dopo che il sacerdote si era rifiutato di dargli il denaro che l’altro chiedeva. “Era venuto a chiedere l’elemosina – ha racconta ieri don Mario – e quando ho detto di no, si è messo a spaccare le cose. Io l’ho denunciato, perché non si fa. Ma i danni non erano molti, e ho deciso di perdonarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
