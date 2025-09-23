Chiedono ‘pasta’ o ‘gelato’ ma in realtà è droga | smantellata una rete di spaccio su base familiare

SIENA – Una lunga indagine condotta dalla Polizia di Stato di Siena ha portato allo smantellamento di un presunto sodalizio familiare dedito allo spaccio di cocaina, attivo da anni tra la città e la periferia. L’operazione, coordinata dallapricura di Siena, ha portato all’esecuzione di due misure cautelari – arresti domiciliari e obbligo di dimora – e alla denuncia di altre due persone già arrestate in flagranza nell’agosto 2024 per spaccio e, nel caso delle donne coinvolte, anche per la detenzione di un’arma clandestina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile, al centro dell’organizzazione ci sarebbe un uomo di 53 anni che, insieme alla figlia di 27 e alla compagna di 51, avrebbe gestito un fiorente traffico di stupefacenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it