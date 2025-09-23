Chiedi a Meta AI di verificare le tue chat WhatsApp | come funziona la nuova feature ma non per tutti

Stanchi di perdere messaggi cruciali nel mare magnum delle vostre chat WhatsApp? La soluzione è in arrivo. L’app di messaggistica più famosa al mondo sta per introdurre una serie di novità, oltre ai più riconosciuti, che promettono di rivoluzionare la nostra esperienza utente, a partire da una funzione che ci permetterà di impostare promemoria per i messaggi importanti. Come anticipato da WABetaInfo, tramite una notifica personalizzata che vi ricorda quell’informazione vitale, quella domanda a cui dovete rispondere o quel compito da svolgere, ma solo su Apple al momento. WhatsApp per iOS sta rilasciando un aggiornamento che introduce proprio questa funzionalità, consentendo di impostare reminder per singoli messaggi, con intervalli predefiniti (due ore, otto ore, un giorno) o personalizzabili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

