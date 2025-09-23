Chico Forti rigettata la richiesta di libertà condizionale

Chico Forti resta in carcere, negata la richiesta di libertà condizionale. Lo riferisce l’Ansa secondo cui i giudici del tribunale di sorveglianza di Verona avrebbero respinto l’istanza presentata dai suoi legali. Chico Forti, dunque, rimarrà in cella ma a quanto emerge fin da subito il collegio difensivo del 66enne sarebbe già pronto a presentare ricorso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

