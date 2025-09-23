Chico Forti rigettata la richiesta di libertà condizionale
Chico Forti resta in carcere, negata la richiesta di libertà condizionale. Lo riferisce l’Ansa secondo cui i giudici del tribunale di sorveglianza di Verona avrebbero respinto l’istanza presentata dai suoi legali. Chico Forti, dunque, rimarrà in cella ma a quanto emerge fin da subito il collegio difensivo del 66enne sarebbe già pronto a presentare ricorso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: ha scontato 26 anni di carcere tra Italia e Stati Uniti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: potrebbe uscire dal carcere tra oggi e domani
Respinta richiesta, Chico Forti resta in carcere - Secondo quanto appreso dall'Ansa il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. Secondo msn.com
Chico Forti resta in carcere: no alla condizionale dal Tribunale di Sorveglianza - Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, avanzata dai legali di Chico Forti, di concedere all'ex imprenditore trentino la libertà condizionale. Lo riporta rainews.it