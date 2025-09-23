Chico Forti resta nel carcere di Verona | niente libertà condizionale

Niente libertà condizionale per Chico Forti: il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto l’istanza. Uno dei legali di Forti, l’avvocato Carlo Dalla Vedova, ha già affermato che valuteranno il ricorso in Cassazionecontro il provvedimento. Il 66enne trentino si trova attualmente in carcere a Verona, dopo l’estradizione dagli Stati Uniti. Negli USA era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike. Nessuna libertà condizionale per Chico Forti. Lo zio del detenuto, Gianni Forti, è molto deluso dalla sentenza. “Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo”. Questo il suo commento alla decisione del Tribunale di Verona. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chico Forti resta nel carcere di Verona: niente libertà condizionale

