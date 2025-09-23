Chico Forti resta nel carcere di Montorio a Verona il Tribunale si oppone alla libertà vigilata
Il Tribunale di Verona respinge la libertà vigilata per Chico Forti, che resta nel carcere di Montorio. I legali annunciano ricorso in Cassazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
