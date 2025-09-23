Chico Forti resta in carcere | respinta richiesta libertà condizionale
(Adnkronos) – Rigettato l'istanza di libertà condizionale oggi, martedì 23 settembre, per Chico Forti. La decisione del tribunale di sorveglianza è stata notificata oggi ai suoi legali. "L'istanza, possibile perché Forti aveva trascorso in carcere almeno 26 anni tra Florida e Verona, dov'era arrivato nel maggio dello scorso anno, era stata presentata il 12 agosto .
Chico Forti resta in carcere: respinta l’istanza per la libertà condizionale - Chico Forti, 66enne trentino condannato nel 2000 all'ergastolo per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike, resterà in carcere. Si legge su italiaoggi.it
Chico Forti resta in carcere: il tribunale di Verona dice no alla libertà condizionale - Niente da fare per Chico Forti: il 66enne trentino condannato per omicidio negli Stati Uniti resterà in carcere ... Lo riporta fanpage.it