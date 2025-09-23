Chico Forti resta in carcere | respinta richiesta libertà condizionale

(Adnkronos) – Rigettato l'istanza di libertà condizionale oggi, martedì 23 settembre, per Chico Forti. La decisione del tribunale di sorveglianza è stata notificata oggi ai suoi legali. "L'istanza, possibile perché Forti aveva trascorso in carcere almeno 26 anni tra Florida e Verona, dov'era arrivato nel maggio dello scorso anno, era stata presentata il 12 agosto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it