Chico Forti resta in carcere respinta la richiesta di libertà condizionale La difesa | Valutiamo ricorso in Cassazione
Almeno per ora Enrico Forti, detto Chico, dovrà rimanere in carcere. Il tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di libertà condizionale presentata dai suoi legali, che hanno già annunciato di valutare il ricorso in Cassazione. L’ex campione di vela e imprenditore trentino si trova nel carcere di Montorio a Verona, arrivato in Italia lo scorso maggio dopo aver scontato 24 anni negli Stati Uniti per omicidio. Forti, che da sempre si dichiara innocente, è stato giudicato responsabile dell’omicidio di Dale Pike, imprenditore australiano trovato morto il 15 febbraio 1998 a Miami. Le motivazioni del rigetto. 🔗 Leggi su Open.online
