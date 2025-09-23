Niente libertà condizionale. Chico Forti resta in carcere. Secondo quanto appreso dall’ Ansa il T ribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza. Uno dei suoi legali, l’avvocato Carlo Dalla Vedova, ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione. Il 66enne surfista e imprenditore trentino, era stato condannato nel 2000 all’ ergastolo negli Stati Uniti per l’ omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike e da un anno sta scontando la pena nel carcere di Montorio a Verona. Nel maggio 2024 Forti è tornato in patria a bordo di un volo di Stato. Ad accoglierlo all’aeroporto era andata perfino la premier Giorgia Meloni che si era fatta fotografare assieme a lui, sorridente e compiaciuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chico Forti resta in carcere: respinta dal Tribunale di sorveglianza la sua richiesta di libertà condizionale