Chico Forti resta in carcere lo zio | Qualcuno vuole vederlo morire in cella

Roma, 23 settembre 2025 – Chico Forti resterà in carcere. ll Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la richiesta di libertà condizionale del 66enne trentino, condannato nel 2000 all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike. Secondo quanto spiegato da uno dei suoi legali, l'avvocato Michele Dalla Vedova, il tribunale “ha ritenuto non sussistenti i requisiti di legge in particolare per mancato ravvedimento e per mancato risarcimento”. L'avvocato Carlo Dalla Vedova ha poi annunciato che contro il provvedimento sarà valutato il ricorso in Cassazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

