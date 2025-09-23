Chico Forti resta in carcere lo zio | Dopo 27 anni ci speravamo
“ Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo “. Così Gianni Forti, zio di Chico, l’imprenditore trentino attualmente in carcere a Verona dopo l’estradizione dagli Stati Uniti dove è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, commenta la decisione del tribunale di sorveglianza scaligero di non concedere la libertà condizionale. I legali di Forti hanno annunciato ricorso in Cassazione. Forti è detenuto nell’istituto di Montorio da sedici mesi e, secondo lo zio, “ha avuto una condotta irreprensibile. Secondo la legge italiana avrebbe diritto alla libertà condizionale”. Chi è Chico Forti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: chico - forti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: ha scontato 26 anni di carcere tra Italia e Stati Uniti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: potrebbe uscire dal carcere tra oggi e domani
Chico Forti resta in carcere, respinta l’istanza per la libertà vigilata - X Vai su X
Manca solo l’ufficialità, ma molto presto Chico Forti tornerà ad essere un uomo libero. Ieri, da quanto trapela, i giudici del Tribunale di sorveglianza di Verona si sarebbero riuniti in camera di consiglio per lavorare sulle prescrizioni che garantirebbero la libertà - facebook.com Vai su Facebook
Chico Forti resta in carcere, lo zio: Dopo 27 anni ci speravamo; Chico Forti resta in carcere: no alla condizionale dal Tribunale di Sorveglianza; Chico Forti resta in carcere, negata la libertà condizionale. L'avvocato: «Andremo in Cassazione».
Chico Forti resta in carcere: il tribunale di Verona dice no alla libertà condizionale - Niente da fare per Chico Forti: il 66enne trentino condannato per omicidio negli Stati Uniti resterà in carcere ... Scrive fanpage.it
Chico Forti rimane nel carcere di Verona - Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. Segnala huffingtonpost.it