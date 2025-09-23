Chico Forti resta in carcere lo zio | Dopo 27 anni ci speravamo

Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo “. Così Gianni Forti, zio di Chico, l’imprenditore trentino attualmente in carcere a Verona dopo l’estradizione dagli Stati Uniti dove è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, commenta la decisione del tribunale di sorveglianza scaligero di non concedere la libertà condizionale. I legali di Forti hanno annunciato ricorso in Cassazione. Forti è detenuto nell’istituto di Montorio da sedici mesi e, secondo lo zio, “ha avuto una condotta irreprensibile. Secondo la legge italiana avrebbe diritto alla libertà condizionale”. Chi è Chico Forti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

