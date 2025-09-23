Chico Forti resta in carcere | il tribunale di Verona dice no alla libertà condizionale

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente da fare per Chico Forti: il 66enne trentino condannato per omicidio negli Stati Uniti resterà in carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chico - forti

