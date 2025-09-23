Chico Forti resta in carcere | il tribunale di Verona dice no alla libertà condizionale
Niente da fare per Chico Forti: il 66enne trentino condannato per omicidio negli Stati Uniti resterà in carcere. Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: chico - forti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: ha scontato 26 anni di carcere tra Italia e Stati Uniti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: potrebbe uscire dal carcere tra oggi e domani
Chico Forti resta in carcere, respinta l’istanza per la libertà vigilata - X Vai su X
Manca solo l’ufficialità, ma molto presto Chico Forti tornerà ad essere un uomo libero. Ieri, da quanto trapela, i giudici del Tribunale di sorveglianza di Verona si sarebbero riuniti in camera di consiglio per lavorare sulle prescrizioni che garantirebbero la libertà - facebook.com Vai su Facebook
++ Respinta richiesta, Chico Forti resta in carcere ++; Il tribunale di Verona dice no alla libertà condizionale per Chico Forti, il trentino resta dietro le sbarre; Chico Forti, respinta la sua istanza per ottenere la libertà condizionale: resta in carcere.
Chico Forti resta in carcere: il tribunale di Verona dice no alla libertà condizionale - Niente da fare per Chico Forti: il 66enne trentino condannato per omicidio negli Stati Uniti resterà in carcere ... Riporta fanpage.it
Chico Forti resta in carcere: no alla condizionale dal Tribunale di Sorveglianza - Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, avanzata dai legali di Chico Forti, di concedere all'ex imprenditore trentino la libertà condizionale. Secondo rainews.it