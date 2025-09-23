Chico Forti respinta istanza per ottenere libertà condizionale resta in carcere a Verona lo zio | Dopo 27 anni ci speravamo

Dopo quasi tre decenni di detenzione, prima negli Stati Uniti e poi nel nostro Paese, l'istanza di libertà condizionale per Chico Forti rappresentava un passaggio cruciale, che tuttavia si è concluso con un esito negativo. La difesa è già pronta a proseguire la battaglia legale in Cassazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

