Chico Forti respinta istanza per ottenere libertà condizionale resta in carcere a Verona lo zio | Dopo 27 anni ci speravamo

Dopo quasi tre decenni di detenzione, prima negli Stati Uniti e poi nel nostro Paese, l'istanza di libertà condizionale per Chico Forti rappresentava un passaggio cruciale, che tuttavia si è concluso con un esito negativo. La difesa è già pronta a proseguire la battaglia legale in Cassazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

