Chico Forti negata la libertà condizionale | perché il rifiuto del tribunale di Verona è una doccia fredda incomprensibile

Chico Forti deve aspettare ancora prima di assaporare la libertà, almeno parziale. Secondo quanto appreso dall’Ansa il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto l’istanza dei legali del 66enne trentino per ottenere la libertà condizionale. Uno dei legali di Forti, l’avvocato Carlo Dalla Vedova ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione. Il documentarista italiano è in cella da 27 anni (oltre 25 negli Stati Uniti): nel 2000 è stato condannato definitivamente all’ergastolo in Florida per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike. Una sentenza molto controversa che ha attivato una gara di solidarietà e di assistenza nei confronti del documentarista trentino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

