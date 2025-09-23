Chico Forti negata la libertà condizionale | perché il rifiuto del tribunale di Verona è una doccia fredda incomprensibile
Chico Forti deve aspettare ancora prima di assaporare la libertà, almeno parziale. Secondo quanto appreso dall’Ansa il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto l’istanza dei legali del 66enne trentino per ottenere la libertà condizionale. Uno dei legali di Forti, l’avvocato Carlo Dalla Vedova ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione. Il documentarista italiano è in cella da 27 anni (oltre 25 negli Stati Uniti): nel 2000 è stato condannato definitivamente all’ergastolo in Florida per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike. Una sentenza molto controversa che ha attivato una gara di solidarietà e di assistenza nei confronti del documentarista trentino. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: chico - forti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: ha scontato 26 anni di carcere tra Italia e Stati Uniti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: potrebbe uscire dal carcere tra oggi e domani
Chico Forti resta in carcere, respinta l’istanza per la libertà vigilata - X Vai su X
Manca solo l’ufficialità, ma molto presto Chico Forti tornerà ad essere un uomo libero. Ieri, da quanto trapela, i giudici del Tribunale di sorveglianza di Verona si sarebbero riuniti in camera di consiglio per lavorare sulle prescrizioni che garantirebbero la libertà - facebook.com Vai su Facebook
No alla libertà condizionale giudici lasciano in carcere Chico Forti; Chico Forti resta in carcere negata la libertà condizionale L' avvocato | Andremo in Cassazione; Respinta istanza per la libertà condizionale Chico Forti resta in carcere.
Chico Forti resta in carcere: il Tribunale di Sorveglianza nega la libertà condizionale - Il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la richiesta di libertà condizionale per ... msn.com scrive
Chico Forti resta in carcere: respinta la richiesta di libertà condizionale - Chico Forti resta in carcere, rigettata la richiesta di libertà condizionale: ora l’attenzione si sposta sulla Cassazione, dove i legali sperano di ottenere finalmente una svolta decisiva nel processo ... Segnala notizie.it