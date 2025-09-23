Chico Forti il Tribunale dice no alla libertà condizionale | resta in carcere
Notificata oggi, martedì 23 settembre, ai legali di Chico Forti la decisione del Tribunale di sorveglianza di Verona che ha rigettato l'istanza di libertà condizionale. "L'istanza, possibile perché Forti aveva trascorso in carcere almeno 26 anni tra Florida e Verona, dov'era arrivato nel maggio dello scorso anno, era stata presentata il 12 agosto 2024. L'udienza si è tenuta mercoledì scorso e oggi abbiamo avuto la notifica", racconta all' Adnkronos l'avvocato Michele Dalla Vedova che, col padre Carlo e l'avvocato veronese Alessandro Favazza, forma il team legale di Chico Forti, 66 anni, nel 2000 condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: chico - forti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: ha scontato 26 anni di carcere tra Italia e Stati Uniti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: potrebbe uscire dal carcere tra oggi e domani
Chico Forti resta in carcere. È stata respinta la sua richiesta di libertà condizionale, gli avvocati annunciano ricorso in Cassazione. - facebook.com Vai su Facebook
Chico Forti, respinta la libertà condizionale: resta in carcere a Verona - X Vai su X
Chico Forti resta in carcere: respinta dal Tribunale di sorveglianza la sua richiesta di libertà condizionale; Ha scontato più di 26 anni, Chico Forti chiede la liberazione condizionale ma il tribunale respinge; Chico Forti resta in carcere: il tribunale di Verona dice no alla libertà condizionale.
Chico Forti resta in carcere: il tribunale di Verona dice no alla libertà condizionale - Niente da fare per Chico Forti: il 66enne trentino condannato per omicidio negli Stati Uniti resterà in carcere ... Riporta fanpage.it
Chico Forti resta in carcere: respinta l'istanza per la libertà condizionale - I difensori dell'ergastolano trentino, detenuto a Verona dopo il trasferimento un anno fa in Italia dagli Usa, annunciano un ricorso. Secondo giornaletrentino.it