Chico Forti il Tribunale dice no alla libertà condizionale | resta in carcere

Notificata oggi, martedì 23 settembre, ai legali di Chico Forti la decisione del Tribunale di sorveglianza di Verona che ha rigettato l'istanza di libertà condizionale. "L'istanza, possibile perché Forti aveva trascorso in carcere almeno 26 anni tra Florida e Verona, dov'era arrivato nel maggio dello scorso anno, era stata presentata il 12 agosto 2024. L'udienza si è tenuta mercoledì scorso e oggi abbiamo avuto la notifica", racconta all' Adnkronos l'avvocato Michele Dalla Vedova che, col padre Carlo e l'avvocato veronese Alessandro Favazza, forma il team legale di Chico Forti, 66 anni, nel 2000 condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

