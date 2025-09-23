Chico Forti è no alla libertà condizionale | resta in carcere a Verona

Ildifforme.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannato negli Stati Uniti con l’accusa di essere l’autore dell’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike, riportato in Italia dal premier Giorgia Meloni, Chico Forti resta in carcere. La richiesta era stata avanzata dal 66enne nei mesi scorsi rivolgendosi al Tribunale di sorveglianza di Verona di scontare il resto della pena in regime di libertà condizionale, ovvero . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

