Chicago PD stagione 13 | foto della premiere rivelano il reunion dell’Intelligence

anticipazioni sulla stagione 13 di chicago pd. La prima puntata della tredicesima stagione di Chicago PD è prevista per l’autunno del 2025, ma alcuni dettagli riguardanti il ritorno dei protagonisti sono già noti. In particolare, un primo sguardo agli episodi iniziali rivela come il team dell’unità investigativa si ricompatterà dopo un periodo di separazione, suscitando grande interesse tra i fan e gli appassionati del serial poliziesco. lo stato attuale dell’unità investigativa al termine della stagione 12. la morte di reid non ha risolto i problemi dell’intelligence. A conclusione della dodicesima stagione, l’ Intelligence Unit si trovava in uno stato di crisi profonda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Chicago PD stagione 13: foto della premiere rivelano il reunion dell’Intelligence

