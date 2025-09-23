È stata rinviata al prossimo 4 novembre l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni per la vicenda del cosiddetto ‘Pandoro Gate’. Nella prossima udienza il giudice Ilio Mannucci Pacini, deciderà se accettare la costituzione come parti civili di due associazioni di consumatori e una signora campana settantenne. Lo hanno spiegato al termine dell’udienza gli avvocati difensori di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chiara Ferragni: rinviata a 4 novembre decisione su parti civili ‘Pandoro Gate’