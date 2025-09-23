Chiara Ferragni | rinviata a 4 novembre decisione su parti civili ‘Pandoro Gate’
È stata rinviata al prossimo 4 novembre l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni per la vicenda del cosiddetto ‘Pandoro Gate’. Nella prossima udienza il giudice Ilio Mannucci Pacini, deciderà se accettare la costituzione come parti civili di due associazioni di consumatori e una signora campana settantenne. Lo hanno spiegato al termine dell’udienza gli avvocati difensori di Chiara Ferragni, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: chiara - ferragni
Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci parla del cast: “Da Chiara Ferragni a Francesco Totti”
Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»
Ritorno di fiamma tra Ferragni e Tronchetti: Chiara ora desidera un figlio!
Chiara Ferragni a processo: la signora Adriana e due associazioni si costituiscono parte civile https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/23/news/chiara_ferragni_processo_truffa_pandori_signora_adriana_due_associazioni_costituiscono_parte_civile-424 - X Vai su X
Oggi inizierà il processo per Chiara Ferragni che, insieme al suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e al presidente del Cda di Cerealitalia Francesco Cannillo, è accusata per truffa aggravata. - facebook.com Vai su Facebook
Caso Ferragni: rinviata a 4 novembre decisione su parti civili; Pandoro gate, si apre il processo a Chiara Ferragni per truffa aggravata. Cos’è successo in tribunale a Milano; “Pandoro Gate”: rinviata al 4 novembre l’udienza che vede imputata Chiara Ferragni.
Caso Ferragni: rinviata a 4 novembre decisione su parti civili - È stata rinviata al prossimo 4 novembre l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni per la vicenda ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Chiara Ferragni, via al processo per truffa aggravata sul pandoro-gate. L'accusa - Si è aperto questa mattina il processo per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni, epilogo dell’inchiesta relativa al ... Secondo iltempo.it