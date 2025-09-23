Chiara Ferragni parte il processo per truffa | non è in aula

Dilei.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia martedì 23 settembre il processo a Chiara Ferragni, davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano. L’influencer e imprenditrice digitale non è in aula il primo giorno del processo, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini: prenderà parte alle udienze successive. Per lei, si è ipotizzato il reato di truffa aggravata per il Caso Pandoro e per le uova di Pasqua. Chiara Ferragni, inizia il processo per truffa aggravata. L’udienza del 23 settembre 2025 è “predibattimentale”, come previsto per i reati a citazione diretta, che è stata disposta da Cristian Barilli, pubblico ministero, ed Eugenio Fusco, procuratore aggiunto. 🔗 Leggi su Dilei.it

chiara ferragni parte il processo per truffa non 232 in aula

© Dilei.it - Chiara Ferragni, parte il processo per truffa: non è in aula

In questa notizia si parla di: chiara - ferragni

Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci parla del cast: “Da Chiara Ferragni a Francesco Totti”

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»

Ritorno di fiamma tra Ferragni e Tronchetti: Chiara ora desidera un figlio!

Ferragni: udienza pre-dibattimentale; Chiara Ferragni a processo per pandoro e uova, accusa di truffa aggravata: cosa rischia e quanto ha già pagato; Pandoro gate, inizia il processo a Chiara Ferragni per truffa: cosa succederà oggi.

chiara ferragni parte processoCaso Chiara Ferragni, al via il processo per truffa aggravata - Nella giornata di oggi, martedì 23 settembre 2025, prende ufficialmente il via davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano il processo a carico di Chiara Ferragni. Secondo cosenzachannel.it

chiara ferragni parte processoPandoro-gate: la prima udienza del processo a Chiara Ferragni - Chiara Ferragni a processo per truffa: si apre il caso “Pandoro- Segnala mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Chiara Ferragni Parte Processo