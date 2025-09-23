Inizia martedì 23 settembre il processo a Chiara Ferragni, davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano. L’influencer e imprenditrice digitale non è in aula il primo giorno del processo, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini: prenderà parte alle udienze successive. Per lei, si è ipotizzato il reato di truffa aggravata per il Caso Pandoro e per le uova di Pasqua. Chiara Ferragni, inizia il processo per truffa aggravata. L’udienza del 23 settembre 2025 è “predibattimentale”, come previsto per i reati a citazione diretta, che è stata disposta da Cristian Barilli, pubblico ministero, ed Eugenio Fusco, procuratore aggiunto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni, parte il processo per truffa: non è in aula