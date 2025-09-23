Chiara Ferragni oggi la prima udienza sul Pandoro-Gate che dà il via al processo per truffa

Oggi a Milano la prima tappa del processo per truffa aggravata (il cosiddetto Pandoro-Gate) ai danni dell'imprenditrice digitale in declino, la quale potrebbe anche non presentarsi in aula. Primo giro di boa per il caso Chiara Ferragni: alle 9.30, davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano, si apre la prima udienza (predibattimentale) del processo legato al cosiddetto Pandoro-Gate. L'imprenditrice digitale è infatti imputata per truffa aggravata insieme all'ex manager e collaboratore strettissimo Fabio Maria Damato e a Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia. La giornata, tecnica e a porte chiuse, servirà a mettere in fila parti, richieste e strategie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

