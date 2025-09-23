Chiara Ferragni e il Pandoro gate via al processo per la finta beneficenza Ma lei non ci sarà

Prima udienza in tribunale a Milano: l’influencer è accusata di truffa. La procura contesta un “ingiusto profitto di oltre due milioni”, lei ha già risarcito. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiara Ferragni e il “Pandoro gate”, via al processo per la finta beneficenza. Ma lei non ci sarà

In questa notizia si parla di: chiara - ferragni

Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci parla del cast: “Da Chiara Ferragni a Francesco Totti”

Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»

Ritorno di fiamma tra Ferragni e Tronchetti: Chiara ora desidera un figlio!

L'intervista: "Io e Chiara Ferragni siamo alleate contro le coreane" - facebook.com Vai su Facebook

I figli Leone e Vittoria hanno assistito al concerto del papà $Fedez $ChiaraFerragni 105.net/news/music-biz… - X Vai su X

Chiara Ferragni e il “Pandoro gate”, via al processo per la finta beneficenza. Ma lei non ci sarà; La Ferragni fa pagare il Pandoro gate ai suoi dipendenti: 3 su 4 mandati via. Calabi taglia radicalmente i costi di Fenice, ma ora si fa pagare 220 mila euro; Chiara Ferragni ha licenziato il 78% dei dipendenti.

Chiara Ferragni e il “Pandoro gate”, via al processo per la finta beneficenza. Ma lei non ci sarà - La procura contesta un “ingiusto profitto di oltre due milioni”, lei ha già risarcito ... Riporta milano.repubblica.it

“A casa!”. Chiara Ferragni, che botta: la notizia è appena arrivata - L’impero di Chiara Ferragni, incarnato dalla Fenice Srl, sta vivendo la fase più buia della sua storia. Da thesocialpost.it