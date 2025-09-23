Chiara Ferragni al via processo su ‘Pandoro Gate’ e uova Pasqua

Si è aperta oggi martedì 23 settembre davanti alla terza sezione penale presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni  per la vicenda del cosiddetto ‘Pandoro Gate’ e delle uova di Pasqua. L’imprenditrice, che non è presente in aula, è accusata di truffa continuata e aggravata. Con lei sono a processo l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco, da poco scomparsa, e l’imprenditore Francesco Cannillo patron di Cerealitalia-ID. Oggi sono previste le costituzioni di parti civili, non ci sarà il Codacons con cui Ferragni   ha già stipulato accordi risarcitori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

