Chiara Ferragni a processo per il caso pandoro | due associazioni e una 76enne si costituiscono parti civili
Si è svolta oggi nel tribunale di Milano l'udienza predibattimentale nel processo per truffa aggravata a carico di Chiara Ferragni e altre due persone, in merito alla vendita del pandoro e delle uova di pasqua con beneficienza. Due associazioni di consumatori e una consumatrice hanno chiesto di costituirsi parti civili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: chiara - ferragni
Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci parla del cast: “Da Chiara Ferragni a Francesco Totti”
Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni e il tentato suicidio nel suo primo libro: «Io non so quanto mi resta da vivere. Quando sto da solo, i demoni arrivano»
Ritorno di fiamma tra Ferragni e Tronchetti: Chiara ora desidera un figlio!
Chiara Ferragni, caso pandoro: due nuove associazioni di consumatori ed una 76enne di Avellino si costituiscono parte civile - X Vai su X
Chiara Ferragni, il processo per il Pandoro gate e l'anziana che chiede i danni - facebook.com Vai su Facebook
Al via il processo per Chiara Ferragni, l'accusa è di truffa aggravata; Pandoro gate, si apre il processo a Chiara Ferragni per truffa aggravata. Cos’è successo in tribunale a Milano; Chiara Ferragni, al via il processo per truffa: cosa succede oggi.
Chiara Ferragni, Pandoro gate: al via il processo per truffa aggravata. Una signora chiede risarcimento di 500 euro - Al tribunale di Milano è partito il processo per il Pandoro gate, lo scandalo che vede protagonista l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, accusata di truffa aggravata ai danni ... Si legge su msn.com
Caso Chiara Ferragni, oggi inizia il processo per truffa: cosa accadrà durante la prima udienza - Oggi, martedì 23 settembre, inizierà il processo per Chiara Ferragni che, insieme al suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e al presidente del Cda ... Secondo fanpage.it