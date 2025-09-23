Chiacchere tra arte e moda al Denys Parma

"ACCESSORI FANTASTICI E DOVE TROVARLI"Esplorando la storia dell'arte moderna possiamo trovare moltissimi accessori: strumenti quotidiani e dettagli negli abiti di cui abbiamo perso la memoria ma anche antenati di oggetti ancora in uso oggi nell'abbigliamento. L'arte è piena di particolari curiosi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

L'unione di arte e moda. Il connubio a Pisa: "Così sosteniamo il bello" - "Arte e moda hanno sempre dialogato, entrambe nascono dall'esigenza di dare forma al bello e di interpretare il nostro tempo.