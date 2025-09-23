Chi sono i figli di Claudia Cardinale Patrick nato da una violenza e tenuto segreto e Claudia Squitieri

La celebre diva Claudia Cardinale ha avuto due figli: Patrick, nato da una violenza subita dall’attrice da parte di uno sconosciuto, e Claudia, nata dal grande amore per il regista Pasquale Squitieri. A 16 anni Claudia Cardinale venne stuprata da uno sconosciuto più grande di lei che la caricò con la forza sulla sua auto. In seguito a quell’atto scellerato, l’attrice diede alla luce Patrick (a Londra, per nascondere lo scandalo), il figlio amatissimo che per anni fu costretta «per ragioni d’immagine» a presentare come il fratello. Fino al settimo mese rimase sul set e nascose la gravidanza. «Furono mesi difficilissimi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Claudia Cardinale, Patrick (nato da una violenza e tenuto segreto) e Claudia Squitieri

Fedez: «Sono fortunato a vedere i miei figli equamente con la mamma, per tanti padri non è così. A Leone e Vittoria abbiamo spiegato che anche se ci si separa si resta famiglia»

È morta Claudia Cardinale, una delle ultima dive del cinema del Novecento; Claudia Cardinale ha 87 anni. La sua vita in Francia con i figli e i nipotini. Lo stupro subìto a 16 anni e il legame con Pasquale Squiteri, «unico amore della mia vita»; Claudia Cardinale, la BB italiana che conquistò i registi più grandi.

Claudia Cardinale morta, chi era l'attrice: lo stupro a 16 anni, il figlio "segreto", gli amori della sua vita e la relazione "mancata" con Alain Delon - Attrice di rara intensità e fascino magnetico, è stata la stella più luminosa emersa dal firmamento cinematografico degli ... Scrive ilmessaggero.it

Claudia Cardinale, morta la diva del cinema italiano: gli amori, i figli e le incognite sul patrimonio - Claudia Cardinale, nata Claude Joséphine Rose Cardinale il 15 aprile 1938 a Tunisi, è stata una delle più grandi icone del cinema italiano e internazionale. Segnala leggo.it