Chi sono i cinque italiani che hanno vinto il Pallone d’Oro

Dayitalianews.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pallone d'Oro, premio istituito da France Football nel 1956, è uno dei riconoscimenti individuali più ambiti nel calcio mondiale. Tra centinaia di premiati, solo cinque sono gli italiani che lo hanno vinto, a conferma della difficoltà di emergere a livello personale in un contesto internazionale di altissimo livello. Solo cinque italiani nella storia sono riusciti a conquistare il Pallone d'Oro, il premio individuale più prestigioso del calcio mondiale. Da Omar Sivori, primo trionfatore azzurro nel 1961, fino a Fabio Cannavaro, ultimo italiano a vincerlo nel 2006 dopo il Mondiale di Berlino, il riconoscimento ha segnato le carriere di campioni entrati nella leggenda.

