Stefania Orlando si è sposata due volte. Il primo marito è stato l’attore Andrea Roncato, sposato dopo quattro anni insieme, nel 1997. La loro vita da coniugati è durata meno del fidanzamento: si sono separati nel 1999. Il suo secondo marito, invece, è stato il muiscista Simone Gianlorenzi, con il quale ha intrapreso la relazione nel 2008 e celebrato le nozze il primo luglio 2019. Si sono separati nel 2022. Per Stefania Orlando accettare la fine del suo matrimonio, con ormai ex marito Simone, non è stata cosa semplice: “Non è un delitto non sentire più quei sentimenti per una persona, sentire la necessità di fare altro, bisogna comprenderlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex mariti di Stefania Orlando: “Con Andrea Roncato un inferno, con Simone sono stata male”

Grande Fratello, Stefania Orlando legge una lettera dell'ex marito Simone e si commuove; Grande fratello, Stefania Orlando si emoziona ricordando Simone Gianlorenzi; Stefania Andreoli: «Il mio ex marito aveva fatto un passo indietro per farmi fare carriera ma non abbiamo retto. Nel 2010 volevo aprire un bar alle Azzorre.

Stefania Orlando, dall’ex marito Simone Gianlorenzi al compagno Marco Zechini/ Perché è finita e la rinascita - Stefania Orlando ospite a La Volta Buona: i rapporti con l'ex marito e l'amore con il nuovo compagno ... Secondo ilsussidiario.net

