Chi serve i poveri non ha nulla da temere Piacenza celebra San Vincenzo de' Paoli

Avranno inizio con la festa del Collegio Alberoni e di San Vincenzo, sabato 27 settembre 2025, e si concluderanno al termine del mese di marzo 2026, le celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli, così profondamente legata alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Chi serve i poveri non ha nulla da temere, Piacenza celebra San Vincenzo de' Paoli; Celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione 1625-2025

