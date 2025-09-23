Chi ha ucciso le Nazioni Unite? Dal Ruanda a Trump storia di un declino

Fondata 80 anni fa sulle macerie della Seconda guerra mondiale, l'Onu si ritrova totalmente depotenziata. E nessuno crede davvero che possa risolvere le crisi in Ucraina e a Gaza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

In questa notizia si parla di: ucciso - nazioni

L'ultima all'Onu è che Israele ha già ucciso un terzo di Gaza. Per le Nazioni Unite, 680 mila persone sono state ammazzate durante i quasi due anni di guerra, “di cui 380 mila bambini sotto i cinque anni", più bambini di quanti ce ne siano effettivamente. Di Giu - facebook.com Vai su Facebook

