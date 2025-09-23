Chi è Vaccarella il difensore prodigio della Juventus Under 15 | centrale moderno con visione e tanta personalità Il focus sul talento classe 2011

di Fabio Zaccaria Chi è Vaccarella, focus sul centrale classe 2011 della Juventus Under 15: fra i migliori bianconeri nella prima sfida casalinga con la Reggiana. Ecco tutti i dettagli sul baby difensore. Fra i migliori nell’esordio casalingo a Vinovo della Juventus Under 15 è senza dubbio da citare Marco Vaccarella, difensore centrale classe 2011. Già a fine della passata stagione, il talento di Pecorari aveva avuto l’occasione di esordire con l’u15, all’epoca sotto la guida di mister Benesperi. Ad oggi Vaccarella è una delle colonne portanti del gruppo dei 2011, nonché il capitano della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

