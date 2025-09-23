Chi è Sara Gaudenzi la nuova tronista di Uomini e Donne | cosa fa nella vita e come ha reagito al trono

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025: ex corteggiatrice di Flavio Ubirti, Maria De Filippi le ha proposto il trono al posto di Rosario. Lavora in un supermercato, è originaria di Civitavecchia e oggi si definisce "forte e consapevole dei suoi valori", dopo un periodo difficile nel rapporto con il suo corpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sara - gaudenzi

Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Flavio a UeD, è “legata” a Gianmarco Steri: i motivi

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi spiazza Flavio Ubirti: segnalazione su lei e Gianmarco Steri

Sara gaudenzi corteggiatrice di flavio e il mistero su gianmarco steri

Sara Gaudenzi chi è la nuova tronista ripescata di Uomini e Donne; Uomini e Donne Sara Gaudenzi è la nuova tronista | era una corteggiatrice di Flavio; Uomini e Donne anticipazioni | Sara Gaudenzi ex corteggiatrice di Flavio è la nuova tronista.

232 sara gaudenzi nuovaChi &#232; Sara Gaudenzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: cosa fa nella vita e come ha reagito al trono - Sara Gaudenzi è la nuova tronista di Uomini e Donne 2025: ex corteggiatrice di Flavio Ubirti, Maria De Filippi le ha proposto il trono al posto di Rosario ... Segnala fanpage.it

232 sara gaudenzi nuovaUomini e Donne, Sara Gaudenzi &#232; la nuova tronista: ecco il suo video di presentazione - Nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne è stata presentata la nuova tronista, Sara Gaudenzi la quale non è un volto inedito. Si legge su isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Sara Gaudenzi Nuova