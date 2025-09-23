Chi è il proprietario di MD Supermercati? Una storia che parte dal profondo sud
MD Supermercati è una società della grande distribuzione organizzata dalle recenti origini. In poco tempo è arrivata al successo e oggi vanta circa 820 punti vendita. Tra le società top della grande distribuzione italiana si può annoverare anche MD Spa diventata negli anni marchio della buona spesa. La storia di questa società d’identifica con quella del suo fondatore e proprietario, Patrizio Podini. Da piccolo discount a grande azienda nazionale con 9.172 dipendenti e un fatturato di 3,7 miliardi di euro nel 2024. Era il 1994 quando su iniziativa di Patrizio Podini nacque Lillo Spa, poi MD Discount. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: proprietario - supermercati
NewPrinces: marchi, supermercati e proprietario del Gruppo che ha acquistato Carrefour Italia
Carrefour diventa italiana: i supermercati cambiano proprietario
Carrefour diventa italiana: i supermercati cambiano proprietario
VENDUTA! “In questa zona le case non si vendono… non ci sono richieste… ci sono immobili invenduti da oltre 12 mesi…” Questo ci diceva il proprietario prima di affidarci l’incarico in esclusiva. Lo stesso che si sente spesso nei corridoi dei supermer - facebook.com Vai su Facebook