MD Supermercati è una società della grande distribuzione organizzata dalle recenti origini. In poco tempo è arrivata al successo e oggi vanta circa 820 punti vendita. Tra le società top della grande distribuzione italiana si può annoverare anche MD Spa diventata negli anni marchio della buona spesa. La storia di questa società d’identifica con quella del suo fondatore e proprietario, Patrizio Podini. Da piccolo discount a grande azienda nazionale con 9.172 dipendenti e un fatturato di 3,7 miliardi di euro nel 2024. Era il 1994 quando su iniziativa di Patrizio Podini nacque Lillo Spa, poi MD Discount. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Chi è il proprietario di MD Supermercati? Una storia che parte dal profondo sud