Chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando Marco Zechini | Abbiamo avuto una piccola pausa ma ci siamo ripresi

Metropolitanmagazine.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefania Orlando e il nuovo compagno Marco Zechini si sono incontrati alla festa di compleanno della showgirl e conduttrice Matilde Brandi, che ha avuto un ruolo chiave nel farli avvicinare. Secondo quanto raccontato dalla stessa Orlando, inizialmente non si sentiva pronta ad  una nuova relazione dopo la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi,  ma la pazienza di Marco ha avuto la meglio. “ Pensavo di non potermi più innamorare e mi ero imposta di dedicarmi al lavoro, alle amiche e a me stessa, ed invece una persona ha fatto crollare con pazienza e dolcezza queste mie convinzioni “, ha dichiarato Stefania in un’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 il nuovo compagno di stefania orlando marco zechini abbiamo avuto una piccola pausa ma ci siamo ripresi

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando, Marco Zechini: “Abbiamo avuto una piccola pausa, ma ci siamo ripresi”

In questa notizia si parla di: nuovo - compagno

Uomini e Donne, Laura Molina si sposa: chi è il suo nuovo compagno

Bonny Inter, la foto da bambino in maglia nerazzurra fa già innamorare i tifosi! Un suo nuovo compagno lo accoglie così – FOTO

Francesca Chillemi incinta, chi è il nuovo compagno Eugenio Grimaldi

Cerca Video su questo argomento: 232 Nuovo Compagno Stefania