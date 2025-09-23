Chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando Marco Zechini | Abbiamo avuto una piccola pausa ma ci siamo ripresi

Stefania Orlando e il nuovo compagno Marco Zechini si sono incontrati alla festa di compleanno della showgirl e conduttrice Matilde Brandi, che ha avuto un ruolo chiave nel farli avvicinare. Secondo quanto raccontato dalla stessa Orlando, inizialmente non si sentiva pronta ad una nuova relazione dopo la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi, ma la pazienza di Marco ha avuto la meglio. “ Pensavo di non potermi più innamorare e mi ero imposta di dedicarmi al lavoro, alle amiche e a me stessa, ed invece una persona ha fatto crollare con pazienza e dolcezza queste mie convinzioni “, ha dichiarato Stefania in un’intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

