Chi è Giuditta Guizzetti nome d’arte YuYu e cosa fa oggi? Un brutto periodo mi ha aiutata Maurizio Costanzo
Ex hostess italofrancese, Giuditta Guizzetti ha fatto il suo esordio nel mondo della musica quasi per caso nel 2002 con il nome d’arte YuYu. Negli anni 2000, YuYu sembrava avere il mondo ai suoi piedi. Giuditta Guizzetti, lavorava come hostess quando Landro la notò e le aprì le porte della musica. In poco tempo, il pubblico la scoprì con singoli come Mon petit garçon e Bonjour Bonjour, brani che la fecero amare per la sua voce dolce e la sua presenza unica. Tutto sembrava perfetto, eppure il successo durò meno di quanto ci si sarebbe aspettato: le chiamate si fermarono, i contatti sparirono e YuYu si ritrovò improvvisamente lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
YuYu, che fine ha fatto la cantante Giuditta Guizzetti
