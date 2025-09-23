Chi è Francesco Di Fiore il giovane livornese che ha incantato tutti a X Factor

Livorno, 23 settembre 2025 - Quello di Francesco Di Fiore, in città e non solo, negli ultimi giorni è il nome del momento, tutti infatti vogliono sapere di più sul giovane cantante che con la sua interpretazione di "Before you go" di Lewis Capaldi ha incantato la giuria di X Factor conquistando la bellezza di 4 sì e accedendo di conseguenza alla fase successiva del talent. Livornese, 18 anni Di Fiore ha scoperto la sua passione per la il canto sulle note di Don't stop me now e grazie alla visione della biopic sui Queen " Bohemian Rapsody ". "Avrò avuto circa 12-13 anni ed era da qualche giorno che canticchiavo quella canzone così mia madre decise di portarmi al cinema a vedere il film sui Queen, vedere Freddie Mercury esibirsi davanti a quelle folle immense mi ha estasiato, l'ho preso come punto di riferimento e anche se sono ancora molto lontano qualche passo avanti l'ho fatto", ha scherzato Di Fiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

