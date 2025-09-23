Chi è Francesca Lonigro l’imprenditrice più amata di Boss in incognito

Dilei.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Boss in incognito mette alla prova l’umiltà e la capacità di “sporcarsi le mani” dei dirigenti delle piccole aziende italiane. Nella seconda puntata dell’edizione 2025, condotta da Elettra Lamborghini, la redazione si è intrufolata in un’azienda ortofrutticola del centro Italia. Realtà capitanata dalla giovane imprenditrice Francesco Lonigro che, con la sua dolcezza e determinazione, ha conquistato gli spettatori, nonché la simpatia di tutti i dipendenti. Francesco Lonigro, giovane regina dell’ortofrutta. Francesco Lonigro è la più giovane di una famiglia di agricoltori da ben tre generazioni. Il padre è capo della Lonigro Fruit, società ortifrutticola di Noicattaro, in provincia di Bari. 🔗 Leggi su Dilei.it

