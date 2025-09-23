«Le emozioni più forti? Evadere da un carcere, lo rifarei subito» ha raccontato Faccia d'Angelo che ha commesso rapine e assalti a portavalori ed è stato accusato di omicidi, traffico di armi, droga e associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta che ha partecipato (mascherato) al podcast di Fedez