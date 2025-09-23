Chi è Alice Pivotto pacchista della Regione Veneto ad Affari Tuoi

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alice Pivotto, pacchista della Regione Veneto, gioca la sua partita ad Affari Tuoi nella puntata del 23 settembre. Istruttrice di acquaticità, viene da San Giuseppe di Cassola: in studio, dietro al banchetto, giocherà con il fidanzato Edoardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

