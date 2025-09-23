Chengdu Open | Musetti non riesce trionfa il cileno Tabilo

Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta a rompere il digiuno di vittorie e ad alzare un trofeo nel circuito degli Chengdu Open. Il tennista azzurro è stato sconfitto in finale dal cileno Alejandro Tabilo al termine di una partita intensa, chiusa in tre set al cardiopalma. Ha perso per un soffio, al terzo e decisivo set, in un tie-break infuocato per 7 punti a 5, dopo essere stato in vantaggio per 4 a 1. Un match non del tutto lineare. Il match ha visto l’azzurro partire con qualche difficoltà, lasciando il primo set al suo avversario, ma nel secondo e nel terzo Musetti sembrava aver alzato il livello: solidità al servizio, variazioni di ritmo e la solita eleganza con il rovescio hanno fatto la differenza. 🔗 Leggi su Open.online