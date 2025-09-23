Chengdu Musetti cede sul più bello | sconfitta beffarda in finale col numero 112 al mondo
Si è conclusa con una sconfitta davvero beffarda la parentesi di Lorenzo Musetti sul cemento dell’Atp 250 di Chengdu. Reduce dai successi su Prizmic, Basilashvili e Shevchenko, l’azzurro era arrivato a giocarsi il titolo con il cileno Alejandro Tabilo. Era favoritissimo, tutto lasciava presagire che potesse conquistare il suo primo trofeo stagionale (il terzo in carriera nel circuito maggiore). E invece, la vittoria gli è sfuggita proprio sul più bello. Musetti e la sconfitta in finale a Chengdu. Dopo aver perso il parziale d’apertura per 3-6 (break nell’ottavo game), il classe 2002 toscano aveva rialzato la china riportando la situazione in equilibrio con un netto 6-2 (doppia zampata tra secondo e ottavo gioco). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
