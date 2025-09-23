Chengdu 2025 la finale di Musetti | si decide tutto al tiebreak

Lorenzo Musetti raggiunge un’altra finale nell’ATP 250 di Chgendu, obiettivo fallito lo scorso anno all’ultimo turno. Dopo le ottime prestazioni agli US Open, nei quali è stato eliminato ai quarti di finale da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti ha raggiunto la finale a Chengdu. Il percorso dell’azzurro è stato quasi perfetto, perché ha perso un solo set fino alla finale. Il numero nove al mondo continua a fare progressi e ha tutte le intenzioni di vivere un 2026 da protagonista. Prima, però, vuole concludere quest’anno nel migliore dei modi, partendo dalla finale ATP 250 in Cina. Dopo aver eliminato Prizmic, Basilashvili e Shevchenko, il tennista italiano ha affrontato Alejandro Tabilo in finale. 🔗 Leggi su Sportface.it