Chelsea Scouts è alla ricerca di un sostituto per Robert Sanchez
Breaking: Il Chelsea sta cercando di sostituire Robert Sanchez quando la finestra di trasferimento riapre a gennaio. Il portiere spagnolo di 27 anni è stato criticato per le sue esibizioni mediocre da quando si è unito al club di Brighton. Secondo Football Insider, il Chelsea Scout sta già cercando di trovare un’alternativa di qualità e resta da vedere se possono portare le giuste aggiunte. Chelsea vuole vendere Robert Sanchez. “Un nuovo portiere è qualcosa che il Chelsea ha guardato per un po ‘”, ha detto Mick Brown a Football Insider. “Hanno identificato che come area della loro squadra in cui sentono di poter migliorare, e penso che sia qualcosa che devono fare se vogliono essere contendenti al titolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: chelsea - scouts
| DEF CON POINTS Enzo (+2) Brentford 1-1 Chelsea #FPL | #BRECHE - X Vai su X
Claudio Damiani, International Scout del Chelsea, svela un retroscena clamoroso: “Abbiamo provato a portare Osimhen a Londra l’anno scorso” ? Il bomber azzurro era nel mirino dei Blues, ma l'accordo non è stato trovato Trovi l'intervista completa - facebook.com Vai su Facebook
Chelsea, alla ricerca di un nuovo bomber: Osimhen e Boniface tra i nomi caldi - L’estate scorsa, il Chelsea ha tentato di rinnovare il reparto offensivo dopo l’addio di Romelu Lukaku, ma non è riuscito a concludere l’acquisto di un nuovo centravanti. Segnala gonfialarete.com
Chelsea, alla ricerca del sostituto di Chilwell: a breve possibile offerta per Alejandro Balde - Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Sport, i Blues si starebbero guardando intorno e potrebbero fare un’offerta a breve per il ... tuttomercatoweb.com scrive