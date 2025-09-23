Chelsea Scouts è alla ricerca di un sostituto per Robert Sanchez

Breaking: Il Chelsea sta cercando di sostituire Robert Sanchez quando la finestra di trasferimento riapre a gennaio. Il portiere spagnolo di 27 anni è stato criticato per le sue esibizioni mediocre da quando si è unito al club di Brighton. Secondo Football Insider, il Chelsea Scout sta già cercando di trovare un’alternativa di qualità e resta da vedere se possono portare le giuste aggiunte. Chelsea vuole vendere Robert Sanchez. “Un nuovo portiere è qualcosa che il Chelsea ha guardato per un po ‘”, ha detto Mick Brown a Football Insider. “Hanno identificato che come area della loro squadra in cui sentono di poter migliorare, e penso che sia qualcosa che devono fare se vogliono essere contendenti al titolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com